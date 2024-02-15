Musrati: 'Zeminler iyi değil'

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati açıklamalarda bulundu.
İşte Al Musrati'nin sözleri:
Al-Musrati: "Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Türkiye'nin en büyük takımlarından biriyim. Takımımla birlikte en üst seviyede olmayı hedefliyorum."
Al-Musrati: "Transfer dönemi bitmeden 4-5 gün kadar önce Fernando Santos ile görüştüm. Bana Beşiktaş'ı anlattı. Hocadan duyduğum şeyleri beğendim ve buraya gelme kararı aldım."
Al-Musrati: "Serdar Saatçı ile konuştum. Bana kulüple ilgili her şeyi anlattı. Çok mutlu olacağımı söyledi. Taraftardan bahsetti. Deplasmanda oynadığımız maçta ilgiyi gördüm."
Al-Musrati: "Herkese Musrati'nin kim olduğunu göstermem gerekiyor. Beni Portekiz'den bilenler vardır ama hedefim kulübümle birlikte en üst sırada olmak, özellikle gelecek sene zirve mücadelesi vermek ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak olacak."
Al-Musrati: "İyi bir takım için paralar harcamak gerekiyor, başarı hedefiniz varsa... Ayrıca, Fernando Santos gibi iyi bir hocanızın da olması gerekiyor."
Al-Musrati: "Zor bir dönemde geldiğimi biliyorum. Büyük bir geçmişe sahip olan bir kulüpteyim. Bunu maçlarda ve idmanlarda takım arkadaşlarımın kalitesinden belli oluyor. Yapmamız gereken daha profesyonel olmak. Burada her şeye sahibiz."
Al-Musrati: "Bir baskı hissetmiyorum. Sakin biriyimdir. Saha içinde bu görülecektir zaten."
Al-Musrati: "Beşiktaş ailem gibi. Burayı seçme sebebim de başarılı olmak, tarihin parçası olmak ve şampiyonluklar yaşamak." Al-Musrati: "Fenerbahçe ile geçen yaz bazı temaslar oldu. Braga bu teklifleri kabul etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamamı istemişlerdi. Bu transfer döneminde satışa sıcak baktılar."
Al-Musrati: "Başkanımız ile direkt temas halindeydik. Kulübü ve ligi bizzat anlattı. 7 sene Portekiz'de geçen bir kariyerden sonra yeni sayfa açmak istedim. Buraya geldim ve şampiyonluk yaşamak istiyorum."
Al-Musrati: "Antrenman sahaları, Portekiz'e göre biraz daha farklı geldi gözüme. Zeminler daha iyi olabilirdi ama Braga'da olduğu gibi burada da her şey var."
MUSRATI BASIN TOPLANTISI
İşte Al Musrati'nin sözleri:
Al-Musrati: "Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Türkiye'nin en büyük takımlarından biriyim. Takımımla birlikte en üst seviyede olmayı hedefliyorum."
Al-Musrati: "Transfer dönemi bitmeden 4-5 gün kadar önce Fernando Santos ile görüştüm. Bana Beşiktaş'ı anlattı. Hocadan duyduğum şeyleri beğendim ve buraya gelme kararı aldım."
Al-Musrati: "Serdar Saatçı ile konuştum. Bana kulüple ilgili her şeyi anlattı. Çok mutlu olacağımı söyledi. Taraftardan bahsetti. Deplasmanda oynadığımız maçta ilgiyi gördüm."
Al-Musrati: "Herkese Musrati'nin kim olduğunu göstermem gerekiyor. Beni Portekiz'den bilenler vardır ama hedefim kulübümle birlikte en üst sırada olmak, özellikle gelecek sene zirve mücadelesi vermek ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak olacak."
Al-Musrati: "İyi bir takım için paralar harcamak gerekiyor, başarı hedefiniz varsa... Ayrıca, Fernando Santos gibi iyi bir hocanızın da olması gerekiyor."
Al-Musrati: "Zor bir dönemde geldiğimi biliyorum. Büyük bir geçmişe sahip olan bir kulüpteyim. Bunu maçlarda ve idmanlarda takım arkadaşlarımın kalitesinden belli oluyor. Yapmamız gereken daha profesyonel olmak. Burada her şeye sahibiz."
Al-Musrati: "Bir baskı hissetmiyorum. Sakin biriyimdir. Saha içinde bu görülecektir zaten."
Al-Musrati: "Beşiktaş ailem gibi. Burayı seçme sebebim de başarılı olmak, tarihin parçası olmak ve şampiyonluklar yaşamak." Al-Musrati: "Fenerbahçe ile geçen yaz bazı temaslar oldu. Braga bu teklifleri kabul etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamamı istemişlerdi. Bu transfer döneminde satışa sıcak baktılar."
Al-Musrati: "Başkanımız ile direkt temas halindeydik. Kulübü ve ligi bizzat anlattı. 7 sene Portekiz'de geçen bir kariyerden sonra yeni sayfa açmak istedim. Buraya geldim ve şampiyonluk yaşamak istiyorum."
Al-Musrati: "Antrenman sahaları, Portekiz'e göre biraz daha farklı geldi gözüme. Zeminler daha iyi olabilirdi ama Braga'da olduğu gibi burada da her şey var."
MUSRATI BASIN TOPLANTISI