Muslera rekor için sahaya çıkıyor!

Fernando Muslera, kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu kırmak için hazırlanıyor.
2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatan Uruguaylı kaleci, bu rekorunu geçen haftaki Alanya karşılaşmasında egale etmişti.
37 yaşındaki eldiven, Pendikspor karşısında gol yemezse bu alanda kendi rekorunu kıracak.
2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatan Uruguaylı kaleci, bu rekorunu geçen haftaki Alanya karşılaşmasında egale etmişti.
37 yaşındaki eldiven, Pendikspor karşısında gol yemezse bu alanda kendi rekorunu kıracak.