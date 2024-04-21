Muslera rekor için sahaya çıkıyor!

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, Pendikspor maçında sahaya yeni bir rekor için çıkacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera rekor için sahaya çıkıyor!
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21 Nisan 2024 10:38
Fernando Muslera, kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu kırmak için hazırlanıyor.

2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatan Uruguaylı kaleci, bu rekorunu geçen haftaki Alanya karşılaşmasında egale etmişti.

37 yaşındaki eldiven, Pendikspor karşısında gol yemezse bu alanda kendi rekorunu kıracak.

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