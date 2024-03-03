Muslera kalede geçit vermiyor

Galatasaray'da Fernando Muslera, yaptığı kurtarışla Beşiktaş maçına damga vurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera kalede geçit vermiyor
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03 Mart 2024 23:56
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ikinci yarıdaki kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Tecrübeli file bekçisi, 60. dakikada Al-Musrati'nin serbest vuruşunda çok sert gelen topu önlemeyi başardı. Muslera, 62. dakikada ise Rachid Ghezzal'in ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda çıkardığı şutta iyi bir refleks göstererek topu kornere çeldi.

Uruguaylı file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla takımının skor üstünlüğünü korumasını sağladı.

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