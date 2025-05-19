19 Mayıs
Boluspor-Bandırmaspor
20:00
19 Mayıs
Brighton-Liverpool
22:00
19 Mayıs
Lokomotiv Moscow-CSKA Moskova
20:30
19 Mayıs
Cordoba-CD Mirandes
21:30
19 Mayıs
Broendby IF-FC Midtjylland
20:00

Muslera imza gününde taraftarlarla buluştu

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, İstinye Park'ta bulunan Puma mağazasında gerçekleşen imza gününde taraftarlarla buluştu.

calendar 19 Mayıs 2025 15:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Muslera imza gününde taraftarlarla buluştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde bir araya geldi.

İstinye Park'ta bulunan Puma mağazasındaki imza günü için erken saatlerde sıraya giren taraftarlar, Muslera'nın gelmesiyle Uruguaylı kaleciye destek tezahüratları yaptı.

İmza gününün başlamasının ardından organizasyondaki aksaklıklar sebebiyle birçok taraftar gergin anlar yaşadı.

Güvenlik görevlilerinin fotoğraf çekimini yasaklaması, forma imzalatmak isteyen taraftarlarda hayal kırıklığına neden oldu.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.