Muslera'dan son 7 yılın en iyi performansı!

Galatasaray'da Fernando Muslera, Başakşehir karşılaşmasında 2014-2015 sezonundan bu yana en çok kurtarışa imza attığı maçı oynadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera'dan son 7 yılın en iyi performansı!
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07 Mayıs 2022 21:25
Galatasaray, ligde Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken takımı ayakta tutan isim Fernando Muslera oldu.

Uruguaylı eldiven, Başakşehir ataklarında kalesinde devleşirken, karşılaşmayı da toplam 10 kurtarış ile tamamladı.

Muslera, bu istatistikle 2014-2015'ten bu yana 10 kurtarışla Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı

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