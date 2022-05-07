Muslera'dan son 7 yılın en iyi performansı!

Galatasaray, ligde Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken takımı ayakta tutan isim Fernando Muslera oldu.



Uruguaylı eldiven, Başakşehir ataklarında kalesinde devleşirken, karşılaşmayı da toplam 10 kurtarış ile tamamladı.



Muslera, bu istatistikle 2014-2015'ten bu yana 10 kurtarışla Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı





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