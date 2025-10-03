02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-1
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
2-3
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
3-1
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
4-1
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
1-2
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
2-0
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
4-0
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-0
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
2-0
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-3
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
2-0
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
2-3
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-1
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
3-1
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-1
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-2
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
2-1
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
2-0

Musaba: "Benim adıma çok özel bir an"

Samsunspor'a Legia Varşova karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Anthony Musaba, konuştu.

03 Ekim 2025 00:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: DHA
Musaba: 'Benim adıma çok özel bir an'
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor'un tek golünü kaydeden Anthony Musaba, açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL BİR AKŞAM"

Karşılaşma sonrası konuşan Hollandalı futbolcu, "Çok çok mutluyuz. Almış olduğumuz galibiyetten ötürü... İlk galibiyet için büyük efor sarf ettik. Şehrimiz, takımımız için özel bir akşam. Elbette bunu kutlayacağız. Gol attım ama takımım sayesinde attım. Hep birlikte kutlayacağız!" dedi.

"ÇOK ÖZEL BİR ANDI"

24 yaşındaki kanat son olarak, "Benim için özel bir an. Böyle bir arenada gol attığım için mutluyum. Takım halinde kazandık, çok özel hissediyoruz." ifadelerini kullandı.


