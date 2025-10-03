Musaba: 'Benim adıma çok özel bir an'

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor'un tek golünü kaydeden Anthony Musaba, açıklamalarda bulundu.
"ÖZEL BİR AKŞAM"
Karşılaşma sonrası konuşan Hollandalı futbolcu, "Çok çok mutluyuz. Almış olduğumuz galibiyetten ötürü... İlk galibiyet için büyük efor sarf ettik. Şehrimiz, takımımız için özel bir akşam. Elbette bunu kutlayacağız. Gol attım ama takımım sayesinde attım. Hep birlikte kutlayacağız!" dedi.
"ÇOK ÖZEL BİR ANDI"
24 yaşındaki kanat son olarak, "Benim için özel bir an. Böyle bir arenada gol attığım için mutluyum. Takım halinde kazandık, çok özel hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
"ÖZEL BİR AKŞAM"
Karşılaşma sonrası konuşan Hollandalı futbolcu, "Çok çok mutluyuz. Almış olduğumuz galibiyetten ötürü... İlk galibiyet için büyük efor sarf ettik. Şehrimiz, takımımız için özel bir akşam. Elbette bunu kutlayacağız. Gol attım ama takımım sayesinde attım. Hep birlikte kutlayacağız!" dedi.
"ÇOK ÖZEL BİR ANDI"
24 yaşındaki kanat son olarak, "Benim için özel bir an. Böyle bir arenada gol attığım için mutluyum. Takım halinde kazandık, çok özel hissediyoruz." ifadelerini kullandı.