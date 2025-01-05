Muş'ta kayaklı koşu sporcuları asfaltta yarıştı

Muş'ta kayak merkezine yeteri kadar kar yağmadığı için Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması asfalt yolda yapıldı.



Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli antrenörler, bugün düzenlenmesi planlanan il birinciliği yarışmasının, kayak merkezinde yeterli karın olmaması nedeniyle tekerlekli kayaklarla asfalt yolda yapılmasına karar verdi.



Bunun üzerine yarışa katılan 60 sporcu, Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesindeki yolda tekerlekli kayaklarla yarıştı.



Soğuk havaya rağmen yarışa ilgi gösteren sporcular, il birincisi olabilmek için ter döktü.



Kayak antrenörü Veysel Oğlago, gazetecilere, üniversitesinin kampus alanındaki asfalt zeminde il birinciliği yarışmasını düzenlediklerini söyledi.



Belirlenen kategorilerde il birincisi olan yarışmacıların 18 Ocak'ta Erzurum'da yapılacak yarışmalara katılacağını belirten Oğlağo, "Bu yıl yeteri kadar kar yağmaması nedeniyle soğuk havada asfalt üzerinde tekerlekli kayak yarışı yaptık. Bundan sonra da yapılacak elemelerin ardından derece elde eden sporcularımız Türkiye şampiyonlarına katılacak."



Amaçlarının başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu vurgulayan Oğlago,"Daha önce çok sayıda sporcuyu dünya şampiyonalarına gönderdik. Aslında bu etapların kar üzerinde yapılması lazım ama kayak merkezinde yeteri kar olmaması nedeniyle asfalt zeminde yapmak zorunda kaldık. Hava çok soğuk, sporcular zorlandı. Karda yapılan antrenmanlarda daha iyi sonuç alınıyor." ifadelerini kullandı.



Sporculardan Zeynep Çermi ise "Kendi kategorimde birinci oldum. Hedefim daha çok çalışarak Türkiye şampiyonu olmak. Çok mutluyum." dedi.



Yarışmada dereceye giren sporculara madalya verildi.



