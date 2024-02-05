"Murray için sadece Lakers ve Jazz 'hakiki' teklifler sundu" iddiası!

Atlanta Hawks'ın yıldızı Dejounte Murray için "hakiki" tekliflerde bulunan takımların yalnızca Los Angeles Lakers ve Utah Jazz olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Murray için sadece Lakers ve Jazz 'hakiki' teklifler sundu' iddiası!
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05 Şubat 2024 14:17
Son güncelleme 05 Şubat 2024 14:24
Atlanta Hawks'ın yıldızı Dejounte Murray için "hakiki" tekliflerde bulunan takımların yalnızca Los Angeles Lakers ve Utah Jazz olduğu iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Lakers ve Jazz ekiplerinin Murray için Hawks'a "hakiki teklifler" sunan tek takımlar olduğunu söyledi.

NBA muhabiri Marc Stein ile yakın zamanda yer aldığı bir podcast'te Fischer, Murray'nin durumuyla ilgili son gelişmeleri şu şekilde paylaştı:

"Hakkında hakiki teklifler yaptıklarını duyduğum takımlar yalnızca Lakers ve Utah'tı. Ve Lakers'ın, Hawks'a istedikleri draft seçimini verecek net bir paketi yok; bu da, istedikleri bir oyuncu ve uzun vadede kötü olarak değerlendirilecek maaşa sahip olmayan bir oyuncu."

Hem Lakers hem de Jazz için Murray, 2026-27 sezonuna kadar sürecek olan sözleşme uzatması (ve 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu) nedeniyle uzun vadeli bir takas seçeneği olarak görülebilir.

Murray bu sezon maç başına 21,5 sayı, 5,1 ribaund ve 5,2 asist ortalamaları yakalarken, %46,8 saha içi ve %36,8 üçlük isabetiyle oynuyor.

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