Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Samsunspor Kulübü'ne yaptığı ziyarette avukatını arayarak kırmızı-beyazlı taraftarlarla olan davalık dosyaları geri çekmesinin talimatını verdi. Genel Müdür Soner Soykan, "Kendisine Samsunspor camiası olarak teşekkür ediyoruz. Bizlerin talebini geri çevirmedi" diye konuştu.



MURAT SANCAK DAVAYI GERİ ÇEKTİ



Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Giresunspor deplasmanına giderken Samsunspor Kulübü'nü ziyaret etmişti. Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada Başkanvekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan ve Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ile görüşen ADS Başkanı Murat Sancak'ın ziyaretinde Kırmızı-beyazlı taraftarı sevindiren olumlu bir gelişme yaşandı.



NE OLMUŞTU?



2 sezon önce 70 puanla ligi 3. bitirip, Play-Off'ta Altınordu'ya elenerek Süper Lig'in kapısından dönen Samsunspor'da o dönemde Başkan Yüksel Yıldırım'ın bazı açıklamaları sonrası Kırmızı-Beyazlı taraftarlar, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a karşı sert ifadelerde bulunmuş ve çok sayıda taraftar 'davalık' olmuştu.



Hedefhalk'ta yer alan habere göre, bu davalık dosyalar Nuri Asan Tesisleri'ndeki buluşmada gündeme geldi. Murat Sancak, sohbet esnasında avukatını arayarak, tüm davalardan vazgeçilmesi talimatını verdi.



SOYKAN'DAN SANCAK'A TEŞEKKÜR



Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, "Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübümüzü ziyaret etti. Ziyarette Kırmızı-Beyazlı taraftarlarımızın kendisi ile davalık bazı dosyaların olduğunu hatırlattık. Kendisinden dosyalardan feragat etmesini istedik. Sağ olsun kırmadı, hemen avukatını arayarak, tüm dosyalardan vazgeçilmesinin talimatını verdi. Yani kesinleşen ya da davası süren tüm dosyalardan Murat Sancak, feragat etti ve herhangi bir cezai yaptırımın uygulanmayacağını sözünü verdi. Kendisine Samsunspor camiası olarak teşekkür ediyoruz. Bizlerin talebini geri çevirmedi" diye konuştu.





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