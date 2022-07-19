Murat Sancak'tan Sofiane Feghouli açıklaması

Goran Karacic, Jovan Manev, Ali Yavuz Kol, Ertaç Özbir, Salih Kavrazlı, Aias Aosman, Yusuf Sarı, Kevin Rodrigues, Badou Ndiaye, Arda Kurtulan ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna dahil eden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.



Akdeniz ekibinde Başkan Murat Sancak soruları cevapladı. Başkan Sancak, sol stoper pozisyonuna bir takviye yapacaklarını dile getirdi.



Galatasaray'da daha önce forma giyen Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Younes Belhanda'nın Adana Demirspor'da buluşmasının ardından Sofiane Feghouli'nin de gündeme geldiği iddialarına Murat Sancak, "Sofiane Feghouli beğendiğim bir oyuncu ancak şu anda gündemimizde yok" cevabını verdi.



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'ın Samet Akaydın ya da Tayyip Talha Sanuç'a ilgisinin olup olmadığı şeklindeki soruyu, "Tayyip Talha Sanuç'a bir transfer teklifi geldi ama beğenmedim" şeklinde cevapladı. Başkan Murat Sancak genç savunmacının Avrupa'ya transfer olacağını belirtti ve "Tayyip Talha Sanuç büyük ihtimalle Avrupa'ya gidecek" açıklamasını yaptı.



22 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasını 29 müsabakada giyme başarısı gösterdi. Tayyip Talha Sanuç bu süreçte 1 gol ve 2 asist üretti. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon 800 bin euro olarak gösteriliyor.





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