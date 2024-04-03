Murat Sancak'tan paylaşım: 'Ben bu oyunu bozarım'

Türk futbolunda hakem tartışmaları devam ederken geçtiğimiz hafta yapılan hakem toplantısı sızıdırıldı. Bu flaş olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), toplantının tamamını paylaşırken, sızıntı hakkında soruşturma başlattı. Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, VAR bilmecesi ve sızdırılan toplantı videosu hakkında paylaşımda bulundu. Sancak, sosyal medya hesabından iki belge yayınladı.



İşte Murat Sancak'ın paylaşımı:



VARAN 1



VAR bilmecesini neden çözemiyoruz?



Türk futbolunu kuşatan kirli ilişkiler ağı, ligi dizayn eder hale geldiği için herkes masayı devirecek birini bekliyor.



Bir kahraman çıkacak, tıpkı Tatar Ramazan gibi; Benim adım Tatar Ramazan! Ben bu oyunu bozarım!



VAR futboldaki tartışmaları en aza indirmek için hayatımıza girdi. Hani en basit deyimiyle, "İnsan hatasını azaltmak için!"



Peki Türkiye'de öyle mi oldu? Birilerine el altından VAR kayıtları sızdırıldı, bazı hakemlerin yetkisi olmadığı halde başka maçların VAR kayıtlarını dinlediği ortaya çıktı, VAR kayıtlarını dinleyen bazı MHK başkanları VAHİM olaylar VAR deyip temizlik operasyonu yapmak istedi.



Ama o kirli düzen yandaşları Tahkim üzerinden engelledi.



Peki biz ne öğrendik?



Hakem Serkan Çınar bir maçta başka pozisyon gösterilip VAR hakemi tarafından kendisinin pozisyonda penaltı var diye ikna edildiğini söyledi. Bundan daha büyük skandal olur mu? Peki sorumlulara bir yaptırım uygulandı mı?

Hayır!



Ofsaytımsı pozisyonunun kahramanı Özgüç Türkalp'in hakemliği bitirildi. Türkalp'in hakemliği tartışılabilir ama bu kadar hızlı operasyonun başka bir nedeni olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Hani Türkalp'ten usulsüz VAR kaydı dinlemeyi bildirdiği için intikam alınmış olabilir mi?



Şimdi sizinle TFF'de yaşanan skandalı gözler önüne seren belgeyi paylaşıyorum.



Yetkisiz dinlemeyi araştıran MHK;

⁃ Firma ile imzalanan sözleşmeye

⁃ Sistemin tutulduğu serverlara

⁃ Araştırma için LOG kayıtlarına



U L A Ş A M A Z!



Log kayıtları şunun için önemlidir;

Hangi maçın kayıtları kaç kez dinlenmiş?

Kim ya da kimler tarafından dinlenmiş?

Masa üstüne indirilmiş ya da kaydedilmiş mi?

Daha vahimi bu kayıt başkalarıyla paylaşılmış mı?

Ama sistemi manipüle edenler bu araştırmayı engellemek için her türlü önlemi almış.



Ana server TFF'de olmadığı için dışarıya "hat!" çekilmiş mi onu bile belirlemek imkansız. Yani birileri ofiste ya da evinde otururken VAR konuşmalarını dinleyebilir.



Skandal burada bitti diyebilirsiniz. Ama daha durun! VAR operatörleri TFF personeli değil. Araştırma sırasında ifade verip bilgi aktarmaktan imtina ediyorlar.



Peki kim bu VAR hizmetini kuran Hawk-Eye şirketinin Türkiye'deki ortağı?

Gizli ortağı var mı?

Sözleşmesi TFF arşivinde nerede saklanıyor?

Neden şeffaf bir şekilde açıklanmıyor?

TFF, VAR hizmeti aldığı şirketi neden değiştirdi?

Bu yeni şirketin sahibi kim?

Gizli ortağı var mı?



Özgüç Türkalp'in yazılı ifadesi



Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürlüğüne



İlgi: 04.04.2022 tarih 2022-23 sayılı yazınız



26.11.2021 tarihinde görevli olduğumuz M. Başakşehir - Altay müsabakası için VAR merkezine Tarık Ongun ile beraber gittik ve müsabakamızın hazırlıklarını yaptık.



O sırada Tarık Ongun, bir önceki hafta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında OFR ile iptal edilen Galatasaray golünün kayıtlarına bakma talebinde bulundu. Operatör arkadaş da bilgisayardan açtı.



Tarık Ongun, kulaklıktan dinleme yapıp yapamayacağı talebinde bulundu. Operatör de kulaklığı verdi ve yaşananları dinledi. Sonra da odadan çıktık. Hatırlardıklarım bundan ibarettir. Saygılarımla.



Özgüç Türkalp



Tarık Ongun'un yazılı ifadesi



Hakem İşleri Müdürlüğü Dikkatine;



04.04.2022 tarihinde; 2022-23 Sayılı, "VAR Kayıtları" Konulu; tarafıma yönetlttiğiniz soruya cevaben, 26.11.2021 tarihinde AVAR olarak görevli olduğum Medipol Başakşehir - Altayspor müsabakası öncesinde, şahsen görevli olmadığım herhangi bir müsabakaya ilişkin VAR kayıtlarını dinlediğime dair hiçbir anımsamamın sözkonusu olmadğını beyan ederim.



Saygılarımla



Tarık Ongun



Tutulan tutanak

Tutanaktır



Süper Lig hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu'nun MHK Başkanı Ferhan Gündoğldu'ya kendisinin 19. haftada görevli olduğu Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının VAR kayıtlarının bir hafta sonra yetkisiz bir şekilde Tarık Ongun tarafından dinlendiğini ve bu olaya bizzat orada görevli Özgüç Türkalp tarafından şahit olduğu iletilmiştir.



Bu bilgi MHK Başkanı tarafından araştırılmış ve olaya şahit olan Özgüç Türkalp dinlenmiştir. Edinilen bu bilgiler ışında ve bir süre önce Cüneyt Çakır taraından "Bende tüm VAR kayıtları mevcut" ifadesini telefonda MHK Başkanı'na söylemesi üzerine anılan olayın açıklığa kavuşturulması amacıyla hukuki işlem başlatılmasına karar verilmiştir.



Bu sırada VAR kayıtlarının sözleşme yapılan firmadan talebi ile ilgili de işlem başlatılmıştır. Öncelikle sözleşmeye ulaşılmaya çalışılmış ancak temin edilememiştir. LOG kayıtlarının hukuki yollar ile temininin sağlanması için de Hukuk Müşavirliği'nden talep yapılmıştır.



İşlem tutanağındaki bilgiler MHK PMIK ile paylaşılmış ve tutanak altına alınmasına karar verilmiştir.









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