Murat Sancak: 'Adana'da turu geçeriz'

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Cluj ile 1-1 berabere kalmasının ardından kulüp başkanı Murat Sancak, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



"ADANA'DA TURU GEÇERİZ"



Adana'da turu alacaklarına inandığını söyleyen Sancak, "Galip gelmek için geldik buraya. Maçın başlarında beklenmedik bir gol yedik. Futbolda bu var. İlk 10 dakikadan sonra biraz toparladık. Rakip de 1-0'ın üstüne yatmaya çalıştı, kontrataklarla gelmeye çalıştı. Ama 1-1'i bulduktan sonra çok net pozisyonlarımız var. Golden sonra net pozisyonlar var. İnşallah Adana'da bu işi bitiririz. Zor maç olacak, kolay maç olmayacak. Yenmeye çalışacağız. Tur atlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu söyleyen Murat Sancak, "Saat 21.00'de maç, nem olur olur ama fazla sıcak olmaz diye düşünüyorum. Güzel bir maç olacak. Daha ilk maç, acemiyiz, golümüzü attık. Heyecan var. Bu heyecanı üzerimizden atıp, önemli olan bu zamanı iyi bir sonuçla bitirmek. Gruplara kalmaya çalışacağız." dedi.



"FORVET ALACAĞIZ"



Forvet oyuncusu almak istediklerini ifade eden Sancak, "Bir tane santrfor alacağız. Onu belirledik. Hocanın talebine göre kanatta oynayan bir oyuncu alacağız. Hocanın başka talebi yok şu anda. Fırsat transferi çıkarsa değerlendireceğiz ama biraz kadroyu boşaltmamız gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.