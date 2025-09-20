20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
17:00
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
17:30
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
16:00
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
17:15
20 Eylül
Girona-Levante
0-012'
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
17:00
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
17:00
20 Eylül
Burnley-N. Forest
17:00
20 Eylül
Brighton-Tottenham
17:00
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-041'
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
16:30
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
16:30
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
16:30
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
16:00
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
16:00
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Murat Salar'dan Ali Koç yönetimine flaş sözler!

Fenerbahçe'de başkan adayı Sadettin Saran'ın listesinde yer alan Murat Salar, kongrede açıklamalarda bulundu.

Salar, "Son 7.5 yılda rakam, para konuşmaktan çok sıkıldınız. Neden bir bu kadar sıklıkta para konuştuk, cevabı çok basit, futbolda başarı gelmeyince!" dedi.

Sözlerine devam eden Salar, "Fenerbahçe'nin son açıklanan faaliyet raporunda açıklanan borç 21.5 Milyar TL. Mayıs ayından sonraki satın aldığımız yüksek maliyetli oyuncuları da bu rakama eklediğimizde, yaklaşık 150 milyon euro olduğunu düşünüyoruz, toplam borcun 30 milyar TL'ye yaklaşmış olabileceğini varsayıyoruz. Stadyum, göğüs sponsorluğu, stadın isim hakkı düşülmeden söylüyorum. Borcun tahminin 30 Milyar TL'ye çıktığını tahmin ediyorum." diye konuştu.


"MUHTAÇ DEĞİL"

Murat Salar, "Fenerbahçe'nin borç sorunu yoktur. Fenerbahçe'nin ehil ellerde olmaya ihtiyacı vardır. O ehliyet de bizde vardır. Fenerbahçe, dünya çapında büyüklüğü olan bir kulüptür. Hiç kimseye muhtaç değildir, paralı başkana muhtaç değildir, başarılı başkana muhtaçtır!" sözlerini sarf etti.

Salar, "Mevcut yönetim, borç konusunu abartarak, tırnak içinde söylüyorum, Fenerbahçe camiasını terbiye etmeye, kendisine muhtaç hissettirmeye çalışmıştır. 6-7 yıldır kulübün çok ağır borç yükü altında olduğunu söyleyen sayın başkanımız, son 6 aydır finansal özgürlüğün çok yakın olduğunu söylemeye başlamıştır, son 6 ayda ne oldu? Ben tam anlayamadım. İki olasılık aklıma geliyor. Ya Dereağzı'nda altın bulundu ya da Topuk Yaylası'nda petrol bulundu. Başka türlü bu kadar sürede böyle bir dönüş mümkün görünmüyor!" mümkün görünmüyor." dedi.

"Bu kulüp sadece taraftarına muhtaçtır!" diyen Murat Salar, "Başkanlar seçilir, görev süresini tamamlar ve gider. Ya da başkanlar seçilir, başarılı olamaz ve görev süresini tamamlamadan gider. Hem başarılı olamayıp, hem de gitmemekte direnen başkan olursa, bu camia gerekirse imza toplar, gövdesini taşın altına koyar, imkansızı başarır ve başarısız olan başkanı gönderir." sözlerini sarf etti.

Murat Salar, "Artık söz de hüküm de siz değerli kongre üyelerimizin. Emanetini ehline verin. Adaletle hükmedin." diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
