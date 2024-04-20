Muleka'dan 159 günlük hasrete son

Beşiktaş'ta Ankaragücü ağlarını sarsan Jackson Muleka, ligde 159 gün sonra gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Muleka'dan 159 günlük hasrete son
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2024 00:09
Siyah-beyazlı ekibin ikinci golünü kaydeden Jackson Muleka, bu sezon ligde üçüncü golünü kaydetti.

5 Kasım 2023'te Antalyaspor ve 12 Kasım 2023'te RAMS Başakşehir ile yapılan maçlarda birer gol atan Muleka, uzun süren gol sessizliğini bozdu. Demokratik Kongolu futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşmasında fileleri havalandırarak 159 gün sonra gol sevinci yaşadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery