Muleka'dan 159 günlük hasrete son

Siyah-beyazlı ekibin ikinci golünü kaydeden Jackson Muleka, bu sezon ligde üçüncü golünü kaydetti.
5 Kasım 2023'te Antalyaspor ve 12 Kasım 2023'te RAMS Başakşehir ile yapılan maçlarda birer gol atan Muleka, uzun süren gol sessizliğini bozdu. Demokratik Kongolu futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşmasında fileleri havalandırarak 159 gün sonra gol sevinci yaşadı.
5 Kasım 2023'te Antalyaspor ve 12 Kasım 2023'te RAMS Başakşehir ile yapılan maçlarda birer gol atan Muleka, uzun süren gol sessizliğini bozdu. Demokratik Kongolu futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşmasında fileleri havalandırarak 159 gün sonra gol sevinci yaşadı.
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