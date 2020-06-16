Muharrem Usta, 38 milyon TL'yi Trabzon'a bıraktı

Trabzonspor Kulübü, CAS sürecinde flaş bir hamlenin daha altına imza attı ve eski başkan Muharrem Usta ile uzalaşma yoluna gitti.



Yapılan görüşmelerin sonucunda Muharrem Usta, kulüpten alacağı olan toplam tutarın 38 milyon 438 bin TL'sini kulübe bağışladı.



Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Sayın Muharrem Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını kulübümüze bağışlamıştır" ifadeleri kullandı.



