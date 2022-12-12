Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor...Teknik direktör Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası'nı yakından takip etti. Deneyimli çalıştırıcının burada izleyip beğendiği Suudi Arabistan'ın yıldızı Muhammed Kanno hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Güneş'in 28 yaşındaki oyuncu hakkında scout ekibinden bilgi aldığı belirtildi.Güneş'in şartlarının araştırılmasını istediği başarılı futbolcunun, kulübü Al-Hilal ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Kanno'nun, Türkiye'den gelen ilgi üzerine harekete geçtiği öğrenildi. Oyuncunun resmi teklifin yapılması durumunda gidişine izin verilmesini istediği konuşuluyor.Ülke basınında çıkan haberlerde Suudi Arabistan Milli Takım Teknik Direktörü Herve Renard'ın da devreye girdiği belirtildi. Renard'ın kulüp yöneticileriyle konuşarak Kanno'nun Beşiktaş'a gitmesine müsaade edilmesini rica ettiği yazılmıştı.Al-Hilal cephesi sessizliğini korusa da Muhammed Kanno'nun aklının Beşiktaş'ta olduğu iddia edildi. Kanno'nun menajerler aracılığıyla transferdeki gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.Muhammed Kanno, 22 Eylül 1994'te Suudi Arabistan'ın Khobar kentinde dünyaya geldi. Futbola Al Ettifaq'ın altyapısında başlayan Kanno, 2013'te profesyonel sözleşmeye imza attı.Merkez orta saha oyuncusu, 2017 yazında ülkesinin Al Hilal takımına transfer oldu. 5 yıldır bu takımda forma giyen 1.92'lik isim, Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösterdi.2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro...