Muhammed Gümüşkaya için son karar Jesus'un

Giresunspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den kiraladığı Muhammed Gümüşkaya ile ilgili kararı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus verecek.



Yeşil Giresun'da yer alan habere göre, Sarı-lacivertli ekibin 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde yapacağı kampın ardından Muhammed'in de durumu netleşecek.



Giresunspor bu sezon da oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.





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