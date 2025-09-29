29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Muğlaspor seriye bağladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıralardaki rakiplerinden İnegölspor'u deplasmanda 2-0 yenen Muğlaspor, seriye bağladı.

calendar 29 Eylül 2025 15:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıralardaki rakiplerinden İnegölspor'u deplasmanda 2-0 yenen Muğlaspor çıkışını sürdürdü.

Zorlu deplasmanda 3 puanla dönen yeşil-beyazlılar 3'te 3 yaparak zirve yarışına ortak oldu. İlk 2 maçı beraberlikle geçtikten sonra sırasıyla Bucaspor 1928'i (D) 5-0, Kepezspor'u 4-0 ve son olarak da İnegölspor'u (D) 2-0 mağlup etmeyi başaran Muğlaspor 11 puanla 4'üncü sırada yer aldı.

İlk haftayı BAY geçip 1 maçı eksik olan Ege ekibinde teknik direktör Besim Durmuş, hücum ve savunma hattında iyi işlere imza attıklarını söyledi. Türkiye Kupası da dahil son 4 karşılaşmada 14 gol atıp hiç gol yemediklerini belirten Durmuş, "Oyuncularımı kutluyorum. Herkes elinden gelen en iyi mücadeleyi gösteriyor. Bunun devamını getirmek durumundayız. Bu nedenle asla rehavete kapılmadan daha fazla çalışacağız" dedi. Muğlaspor bu hafta evinde Erbaaspor'la kozlarını paylaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
