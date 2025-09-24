24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Muğlaspor'da Vali Akbıyık stat teftişinde

Muğlaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Muğla Atatürk Stadı'ndaki tribün inşaatı çalışmalarını Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ile birlikte inceledi.

Muğlaspor'da Vali Akbıyık stat teftişinde
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muğlaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Muğla Atatürk Stadı'ndaki tribün inşaatı çalışmalarını Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ile birlikte inceledi. Merkez Menteşe ilçesinde çok sayıda ekiple aralıksız yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Akbıyık, yüklenici firma yetkililerinden, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ile Yatırım İnşaat Şube Müdürü Selvi Erkan'dan bilgi aldı.

Stadyumun ekim ayında faaliyete geçeceğini söyleyen Vali Akbıyık, "Stadyumun en kısa sürede tamamlanması için Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yoğun çaba sarf ediyor. Bizler de Muğlalılar olarak Muğlaspor'a destek vereceğiz" dedi. Muğla Atatürk Stadyumu'nda tribünlere koltuk montajı sürerken, saha ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Çalışmaların ekim ayında tamamlanmasıyla birlikte futbolseverler modern ve konforlu bir ortamda maç izleme imkanı bulacak. Muğlaspor bu periyotta iç saha maçlarını Bodrum İlçe Stadı'nda oynuyor.

BAŞKAN KIYANÇ: KADRO KALİTEMİZİ GÖSTERDİK


Ligde üst üste iki galibiyetle üst sıralara tırmanan Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, takımın son dönemdeki performansı, stadyumdaki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kıyanç, alınan galibiyetlerin moral açısından önemli olduğunu ancak kadro kalitesi ve beklentiler göz önüne alındığında abartılmaması gerektiğini söyledi. Sezona Ankaraspor ve Beykozspor beraberlikleriyle başlayan Muğlaspor, ardından kupada Eskişehirspor, ligde Bucaspor 1928 ve Kepezspor'u mağlup ederek çıkış yakaladı.

Kıyanç, "İlk iki maçta iyi oynamamıza rağmen puan kaybetmek bizi üzmüştü. Ancak bu üç maçtaki galibiyet, takımın moral ve motivasyonu için önemliydi" dedi. Stattaki inşaat çalışmalarının sürdüğünü ancak ekim ayının başına yetişmezse alternatif hazırlık yaptıklarını belirten Menaf Kıyanç, "5 Ekim'de 1'inci Lig'de Bodrumspor'un iç saha maçı olduğundan 6 Ekim'deki Erbaaspor maçımızı Bodrum İlçe Stadı'nda oynamak için Futbol Federasyonu'na başvurduk. Bodrum ne kadar yakın olursa olsun takım kamp yapıyor, bir gün önce gidiyor. Bu, bizi ciddi şekilde yoruyor" ifadelerini kullandı.

