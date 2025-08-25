25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Muğla Basketbol'da iki transfer!

Muğla Basketbol, Jerkaila Jordan ve Bre Gunnels'i kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 25 Ağustos 2025 15:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğla Basketbol'da iki transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nde mücadele edecek Muğla Basketbol, Amerikalı guard Jerkaila Jordan ve uzun forvet Bre Gunnels'i kadrosuna kattı.

NCAA'de geçen sezon 16,9 sayı, 5,8 ribaund, 1,9 asist ve 2,1 top çalma ortalamalarıyla oynayan 2002 doğumlu Jordan, skorer kimliğiyle öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl Çekya'da forma giyen Gunnels ise daha önce Lüksemburg ve Finlandiya liglerinde sergilediği performansla dikkat çekip, 2024'te yılın savunmacısı seçildi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.