Moussa Dembele'den Galatasaray'a 'evet'

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, forvet hattına takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim Fransız Moussa Dembele oldu.



Haris Seferovic'i göndermeye hazırlanan Galatasaray, Gomis'in de oynayacağı bir takıma gitmek istemesi nedeniyle golcü arayışını hızlandırdı. Listenin üst sıralarında yer alan Lyon'lu Moussa Dembele için yapılan son görüşmede prensipte anlaşma sağlandı.



Galatasaray, şimdi de Fransız kulübünün kapısını çalacak. Aslan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dembele'yi uygun bir rakam ödeyerek ara transferde almak istiyor.



MOUSSA DEMBELE KİMDİR?



Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi. Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu.



Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.



Burada başarılı 2 yıl geçiren golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a imza attı. 2020-21 sezonunun ikinci yarısını İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdi.



Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 36 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 22 gol-5 asistlik performans gösterdi. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek Mali asıllı Moussa Dembele, bu sezon ligde 12 maçta 2 gol kaydetti.



