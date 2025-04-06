Mourinho, Trabzonspor soyunma odasına gitti; özür diledi

Jose Mourinho, maç sonrası Trabzonspor soyunma odasına giderek, ilk maçta yaşananlardan dolayı Okay Yokuşlu'dan özür diledi ve gönlünü aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho, Trabzonspor soyunma odasına gitti; özür diledi
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06 Nisan 2025 22:06
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasının ardından rakip takım soyunma odasına gitti.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Trabzonspor soyunma odasına giderek, ilk maçta yaşananlardan dolayı Okay Yokuşlu'dan özür diledi ve gönlünü aldı.

Ayrıca Jose Mourinho, performanslarından dolayı bordo-mavili futbolcuları kutlarken, Fatih Tekke'yi de tebrik etti ve soyunma odasından ayrıldı.

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