Mourinho, Pep'e karşı seriye bağladı!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham ile Manchester City karşı karşıya geldi. Kuzey Londra'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham, 2-0'lık skorla kazandı.



Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Heung-Min Son ve 65. dakikada Giovani Lo Celso attı. Manchester City'nin 27. dakikada Laporte ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından iptal edildi.



Tottenham bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Manchester City ise 8. maçında 2. mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı.



Üst üste ikinci kez Manchester City'i 2-0 mağlup eden Tottenham, önceki 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.



Tottenham, gelecek hafta ligde Chelsea'ye konuk olacak. Manchester City ise evinde Burnley ile karşılaşacak.



