Mourinho küplere bindi: 'Çıldırtmayın adamı'

F.Bahçeli taraftarlar, Ç.Rize galibiyetinin keyfini çıkarırken, soyunma odasında Jose Mourinho fırtınası esiyordu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Portekizli teknik adam, 3-2'den sonra oyuncularının verdiği taktik plandan kopmasına çıldırdı. 9 kişi kalan rakibe karşı kontratak ve şut imkanı vermek, Mourinho'yu çok kızdırdı.
"9 KİŞİYE TOP KAPTIRDIK"
Mourinho, öğrencilerini "Son dakikalarda çok fazla top kaybı yaptık, 9 kişiye kontratak ve şut imkânı verdik. Sizler üst seviye futbolcularsınız ve duygularınızı kontrol edebilmeniz gerekir. Sahada sakin kalmalıydık, herkes çılgına dönmüş gibiydi. Bizler taraftar değiliz" diye uyardı.
"SAHADA CEHENNEM YOK"
Portekizli teknik adam, "Fred'i top tutsun diye savunmaya çektim. O hücuma çıkıyor. Top kaybediyor, sonra da koşa koşa geri geliyor. Olur mu böyle şey?" dedikten sonra sözlerini şöyle bitirdi:
"Futbolda cennet ve cehennem maç sırasında yoktur, maç bittikten sonra olur."
Portekizli teknik adam, 3-2'den sonra oyuncularının verdiği taktik plandan kopmasına çıldırdı. 9 kişi kalan rakibe karşı kontratak ve şut imkanı vermek, Mourinho'yu çok kızdırdı.
"9 KİŞİYE TOP KAPTIRDIK"
Mourinho, öğrencilerini "Son dakikalarda çok fazla top kaybı yaptık, 9 kişiye kontratak ve şut imkânı verdik. Sizler üst seviye futbolcularsınız ve duygularınızı kontrol edebilmeniz gerekir. Sahada sakin kalmalıydık, herkes çılgına dönmüş gibiydi. Bizler taraftar değiliz" diye uyardı.
"SAHADA CEHENNEM YOK"
Portekizli teknik adam, "Fred'i top tutsun diye savunmaya çektim. O hücuma çıkıyor. Top kaybediyor, sonra da koşa koşa geri geliyor. Olur mu böyle şey?" dedikten sonra sözlerini şöyle bitirdi:
"Futbolda cennet ve cehennem maç sırasında yoktur, maç bittikten sonra olur."