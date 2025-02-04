Mourinho küplere bindi: "Çıldırtmayın adamı"

Fenerbahçeli futbolcuların, Çaykur Rizespor maçında oyun disiplinine bağlı kalmaması Mourinho'yu küplere bindirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mourinho küplere bindi: 'Çıldırtmayın adamı'
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04 Şubat 2025 10:34
F.Bahçeli taraftarlar, Ç.Rize galibiyetinin keyfini çıkarırken, soyunma odasında Jose Mourinho fırtınası esiyordu.

Portekizli teknik adam, 3-2'den sonra oyuncularının verdiği taktik plandan kopmasına çıldırdı. 9 kişi kalan rakibe karşı kontratak ve şut imkanı vermek, Mourinho'yu çok kızdırdı.

"9 KİŞİYE TOP KAPTIRDIK"

Mourinho, öğrencilerini "Son dakikalarda çok fazla top kaybı yaptık, 9 kişiye kontratak ve şut imkânı verdik. Sizler üst seviye futbolcularsınız ve duygularınızı kontrol edebilmeniz gerekir. Sahada sakin kalmalıydık, herkes çılgına dönmüş gibiydi. Bizler taraftar değiliz" diye uyardı.

"SAHADA CEHENNEM YOK"

Portekizli teknik adam, "Fred'i top tutsun diye savunmaya çektim. O hücuma çıkıyor. Top kaybediyor, sonra da koşa koşa geri geliyor. Olur mu böyle şey?" dedikten sonra sözlerini şöyle bitirdi:

"Futbolda cennet ve cehennem maç sırasında yoktur, maç bittikten sonra olur.

 
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