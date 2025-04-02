Mourinho, Galatasaray karşısında kayıp!

Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıktığı Galatasaray derbilerinde istediğini bulamadı.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 yenilen Sarı-Lacivertliler, Rams Park'ta oynanan maçta 0-0 berabere kaldı, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında ise Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu.
Kupadan elenen Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'a karşı çıktığı 3 maçta 2 yenilgi ve 1 mağlubiyet almış oldu.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 yenilen Sarı-Lacivertliler, Rams Park'ta oynanan maçta 0-0 berabere kaldı, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında ise Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu.
Kupadan elenen Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'a karşı çıktığı 3 maçta 2 yenilgi ve 1 mağlubiyet almış oldu.