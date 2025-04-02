Mourinho, Galatasaray karşısında kayıp!

Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıktığı Galatasaray derbilerinin hiçbirini kazanamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho, Galatasaray karşısında kayıp!
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02 Nisan 2025 23:10
Son güncelleme 02 Nisan 2025 23:28
Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıktığı Galatasaray derbilerinde istediğini bulamadı. 

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 yenilen Sarı-Lacivertliler, Rams Park'ta oynanan maçta 0-0 berabere kaldı, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında ise Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu.

Kupadan elenen Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'a karşı çıktığı 3 maçta 2 yenilgi ve 1 mağlubiyet almış oldu.
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