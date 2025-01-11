Mourinho'dan karar: Kupa almadan gitmek yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kupa almadan sarı-lacivertlilerden ayrılmayı düşünmüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mourinho'dan karar: Kupa almadan gitmek yok
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11 Ocak 2025 11:56
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için her gün yeni bir iddia Avrupa basınında yer alırken tecrübeli çalıştırıcının sarı-lacivertli kulüpten ayrılmayı hiçbir şekilde düşünmediği öğrenildi.

Çalıştırdığı kulüplerde kazandığı kupalarla kendisine bir kariyer yapan Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'de de bunu tekrarlamak istediği bildirildi. Sarı-lacivertliler bu sezon şampiyon olmasa bile Mourinho'nun gelecek sezon da takımın başında olacağı ifade edildi.

Öte yandan Başkan Ali Koç da çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında hiçbir şekilde Mourinho ile yolları ayırma gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Biz olalım ya da olmayalım, Mourinho göreve devam etmeli. Hoca nezdinde, ömrümüz yeterse hocayla devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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