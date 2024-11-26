Mourinho'dan 28 milyon euroluk golcüye veto!

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Bu gelişme üzerine ise sarı-lacivertlilerin Aleksandar Mitrovic'e yöneleceği öne sürülmüştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Sırp golcü için kararını verdiği belirtildi. Sabah'ta yer haberde Portekizli hocanın, Mitrovic transferini futbolcunun fazla kiloları nedeniyle veto ettiğini iddia etti.
PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO
Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Mitrovic, 2018'de Fulham'dan Al-Hilal'e 52.60 milyon euroluk bedelle transfer oldu.
Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2026 Haziran'da bitecek olan Mitrovic, Al-Hilal kariyerinde 62 maça çıktı.
30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 59 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Sırp golcü için kararını verdiği belirtildi. Sabah'ta yer haberde Portekizli hocanın, Mitrovic transferini futbolcunun fazla kiloları nedeniyle veto ettiğini iddia etti.
PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO
Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Mitrovic, 2018'de Fulham'dan Al-Hilal'e 52.60 milyon euroluk bedelle transfer oldu.
Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2026 Haziran'da bitecek olan Mitrovic, Al-Hilal kariyerinde 62 maça çıktı.
30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 59 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.