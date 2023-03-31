MotoGP'de heyecan Arjantin'de yaşanacak

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Arjantin'de düzenlenecek sezonun ikinci etabıyla sürecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
MotoGP'de heyecan Arjantin'de yaşanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2023 14:45
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Arjantin'de düzenlenecek sezonun ikinci etabıyla devam edecek.

Termas de Rio Hondo şehriyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte koşulacak etapta sıralama turları, yarın TSİ 16.50 ve sprint yarışı TSİ 21.00'de başlayacak. Yarış ise 2 Nisan Pazar günü TSİ 20.00'de 25 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de Portekiz'de düzenlenen sezonun ilk ayağını, Ducati Lenovo takımından son şampiyon Francesco Bagnaia kazanmıştı.

Arjantin'deki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 37 puan

2. Maverick Vinales (İspanya): 25

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 16

4. Johann Zarco (Fransa) 15

5. Jack Miller (Avustralya): 15

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery