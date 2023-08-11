Morutan için transfer açıklaması!

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan ile ilgilendiklerini ancak bu transferden vazgeçtiklerini açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Morutan için transfer açıklaması!
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11 Ağustos 2023 16:14
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan için transfer itirafında bulundu.

Özgökçen, Rumen futbolcu ile ilgilendiklerini ancak daha sonra bu transferden vazgeçtiklerini söyledi.

Fatih Özgökçen, Morutan transferi için, "Morutan ile çok ciddi bir aşamaya gelmiştik. Ancak daha sonra farklı istekler nedeniyle vazgeçtik." dedi.

Galatasaray'ın geçen sezon İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı 24 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda da kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

İtalyan ve Süper Lig ekipleriyle adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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