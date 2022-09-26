'Morutan'ı çok istedik ama olmadı'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, canlı yayında açıklamalarda bulundu.



Transfer için "Biz paramızın yettiği oyuncular alabiliyoruz. İstediğimiz oyuncuyu bizim almamız mümkün değil." diyen Çalımbay, yaz transfer döneminde istedikleri Olimpiu Morutan için, "Morutan'ıu çok istedik. Bitti, bitecek, son anda olmadı. İtalya 2. Lig'e gitti. Bunun gibi birçok oyuncu var. İstiyoruz, alamıyoruz" ifadelerini kullandı.



Rumen futbolcu, Galatasaray'dan, İtalyan ekibi Pisa'ya 150 bin euro kiralama bedeli ve 5.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte transfer olmuştu.





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