Morutan coştu! Pisa seriyi sürdürdü!

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan, ligde oynanan Cosenza maçında 2 gol kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Morutan coştu! Pisa seriyi sürdürdü!
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05 Kasım 2022 18:21
İtalya Serie B 12. hafta maçında Pisa, sahasında Cosenza ile karşılaştı.

Arena Garibaldi'de oynanan maçı Pisa 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12 ve 63. dakikalarda Galatasaray'dan kiralanan Olimpiu Morutan ve 45+5. dakikada Masucci kaydetti. Cosenza'nın tek golü 82. dakikada D'Urso'dan geldi.

Olimpiu Morutan Pisa formasıyla toplamda çıktığı 12 maçta 3 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

Pisa ligde oynadığı son 7 maçta yenilmedi ve puanını 14'e yükseltti. Cosenza ise 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Pisa, Cagliari deplasmanına gidecek. Cosenza ise Palermo'yu konuk edecek.

 

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