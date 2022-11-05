Morutan coştu! Pisa seriyi sürdürdü!

İtalya Serie B 12. hafta maçında Pisa, sahasında Cosenza ile karşılaştı.



Arena Garibaldi'de oynanan maçı Pisa 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12 ve 63. dakikalarda Galatasaray'dan kiralanan Olimpiu Morutan ve 45+5. dakikada Masucci kaydetti. Cosenza'nın tek golü 82. dakikada D'Urso'dan geldi.



Olimpiu Morutan Pisa formasıyla toplamda çıktığı 12 maçta 3 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.



Pisa ligde oynadığı son 7 maçta yenilmedi ve puanını 14'e yükseltti. Cosenza ise 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Pisa, Cagliari deplasmanına gidecek. Cosenza ise Palermo'yu konuk edecek.







