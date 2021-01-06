Morgan De Sanctis, kaza geçirdi!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Roma Sportif Direktörü Morgan De Sanctis, trafik kazası geçirdi. Yapılan ameliyatının ardından durumunun iyi olduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Morgan De Sanctis, kaza geçirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2021 13:49
Roma Sportif Direktörü Morgan De Sanctis, salı gecesi geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alındı.

Il Messaggero'da yer alan haberde; Cristoforo Colombo Caddesi üzerinde seyahat eden 43 yaşındaki De Sanctis, trafik kazası sonrası acilen Villa Stuart Clinic'e götürüldü. Burada yapılan kontrollerin ardından Agostino Gemelli Hastanesi'ne sevk edilen De Sanctis'te iç kanama ve beyin travması kontrolleri yapıldı.

De Sanctis'in kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu ve ameliyatının ardından durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen De Sanctis'in gözetim için yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için