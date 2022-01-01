Morey: "Ben'i alelacele takaslarsak, yıllar çöpe gider"

Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey, Ben Simmons krizine ilişkin sessizliğini bozdu.



Geçen yaz Simmons, takas talebini ekibe bildirmesiyle bugün halen devam eden bir soğuk savaş başlatmıştı.



Morey, '97.5 The Fanatic' radyo programında tüm durum hakkında samimi bir şekilde konuşarak, Ben'in son takas tarihi sonra takımda kalma olasılığının yüksek olduğunu belirtti:



"Taraftarlar eğer Ben'i takas etmeyerek sezonu çöpe attığımızı düşünüyorlarsa, şunu söylemem gerekir ki, Ben'i sırf herkesin hoşuna gitsin diye takaslamak, yalnızca bu sezonu değil, diğer tüm gelecek sezonları da çöpe atmak demek olur. Yani özünde, sabırlı olmak yerine marjinal bir takas yaparsak, daha kötü bir duruma düşeriz.



İki tarafın da kazanacağı bir takas yapma konusunda hemfikiriz. 76ers'a yardımcı olacak bir takas, büyük olasılıkla Ben'e ve hedeflerini belirleme konusunda da yardımcı olacaktır. Ve bunu 10 Şubat tarihine kadar gerçekleştirmek istiyoruz. Gerçekleştirmezsek, o zaman kurduğumuz bu takımın hedefimize ulaşıp ulaşamayacağına bakacağımızı düşünüyorum.



Takas yapmak zor iştir. İki takım gerekir. Taraftarların sadece bir anlaşma görmek istedikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını düşünüyorum. Bizim durumumuzda, muhtemelen birden fazla takım gerekecek ve bu tarz işlemler söz konusu olduğunda, gerçekleşme olasılıkları oldukça düşüktür.



Bu takım, harika bir oyuncu olan Joel Embiid'in, Tobias Harris'in ve Ben Simmons'ın bulunduğu, önceki yıl bize bir şampiyonluk fırsatı sağlayan bu kadroyu bir araya getirebilmek için geçmişte çok acı çekti. Ki bana göre konferans finallerine kadar yükselmeliydik ve orada da başarısız olduk. Hayal kırıklığını hissedebiliyorum.



Bu oyuncuları bir araya getirmek için çok uğraşmalarından sonra, içlerinden birinin başka bir yere gitmek istemesi berbat bir şey. Ancak gerçekle yüzleşmemiz ve buradan en karlı sonuçla çıkmaya çalışmamız gerekiyor."



Simmons'ın 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve Sixers'ı yakın zamanda kendisini takas etmeye zorlayan bir kural ise bulunmuyor.



