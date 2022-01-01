Morant: "MVP olmak istemem, yüzük isterim!"

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, MVP ödülü değil, "şampiyonluk yüzüğü" istediğini söyledi.



Morant, Twitter'da MVP olması gerektiğini söyleyen bir hayranına yanıt verirken, bunun yerine "bir yüzük" istediğini açıkladı.



Ja, bu sezon ayrıca Yılın Koçu, Yılın Savunmacısı ve En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödüllerinin Grizzlies'den çıkması gerektiğini de sözlerine ekledi:



"Hayır, yüzük isterim! Ama COTY, DPOY ve MIP ödülleri de MEMPHIS'ten çıkmalı."



Morant, sezonda 27.6 sayı, 5.7 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarıyla oynuyor.



