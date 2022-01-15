Montella: 'Kazansaydık mükemmel olacaktı'

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Ligde puan almamız ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kazansaydık bizim için mükemmel bir gün olurdu, maalesef beraberlikle bitti." dedi.



Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç sonucu nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.



Galibiyete yaklaşmış olduklarını ifade eden Montella, "Tabii ki ikinci yarıda oynanan futbol da aslında önceden tahmin ettiğimiz bir futboldu. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Çok fazla efor sarf ettiler, fedakarlık yaptılar ve buraya kadar getirebildiler. Tabii ki diğer haftaya da hazırlanmamız, enerjilerimizi toparlamamız gerekiyor hem zihinsel hem fiziksel olarak." değerlendirmesinde bulundu.



Montella, takımdaki eksiklikler ve maçın iki yarısında oynanan farklı oyuna ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine şunları kaydetti:



"Aslında defans hattında sayılı futbolcularımız vardı. Pozisyon dışında oynayanlar, orta sahada da öyle. Bu maça baktığımızda 2-0'ı da yakalayabileceğimiz pozisyonlar vardı ama maç böyle sonuçlandı. Bu şekilde kabul etmek lazım. Ligde puan almamız ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kazansaydık bizim için mükemmel bir gün olurdu, maalesef beraberlikle bitti."





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