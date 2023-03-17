Montella, Hatay'da çocuklarla top oynadı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hatay'da depremzedeler ile buluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Montella, Hatay'da çocuklarla top oynadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2023 16:48
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da afetzedelerle bir araya geldi.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Montella, Sportif Direktör Gökhan Göktürk ve yardımcılarıyla Hatay'ın Defne ilçesine gitti.

Depremzedelerle sohbet eden Montella ve beraberindekiler, çocuklara kulübün lisanslı ürünlerini hediye etti.

Montella ve beraberindekiler çocuklarla futbol oynadı, fotoğraf çekildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery