Montella, Hatay'da çocuklarla top oynadı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da afetzedelerle bir araya geldi.



Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Montella, Sportif Direktör Gökhan Göktürk ve yardımcılarıyla Hatay'ın Defne ilçesine gitti.



Depremzedelerle sohbet eden Montella ve beraberindekiler, çocuklara kulübün lisanslı ürünlerini hediye etti.



Montella ve beraberindekiler çocuklarla futbol oynadı, fotoğraf çekildi.





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