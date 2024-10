Moneke'den Fenerbahçe iddiası!

Baskonia'nın yıldızı Chima Moneke, EuroLeague ile ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu.



Real Madrid'le ilgili konuşan Moneke, "Takımın şu andaki yapısına göre Final Four çok zor. Final Four'da yer alamayacaklarına bahse bile girerim." ifadelerini kullandı.



Final Four için tahminde bulunan Moneke, "Bana göre Real Madrid bu yıl o kadar iyi değil, Final Four yapamaz. Panathinaikos, Olympiakos ve Fenerbahçe, kesinlikle Final Four yapar. Bana göre 3-4 takımdan biri de Final Four'un dördüncüsü olur." ifadelerini kullandı.



Real Madrid, sezonun ilk EuroLeague maçında Bayern Münih'e deplasmanda 97-89'luk skorla kaybetmişti. İspanyol ekibi, İkinci maçta ise sahasında Partizan ile karşılaşacak ve ardından Moneke'nin oynadığı Baskonia deplasmanına gidecek.



Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de sezon Olympiakos karşısında alınan 82-71'lik galibiyetle başlamıştı.