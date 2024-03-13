Mönchengladbach'a kupada şok! 3. Lig ekibine elendiler!

Almanya Kupası çeyrek final maçında Almanya 3. Lig ekibi Saarbrücken, Bundesliga temsilcisi Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek kupada adını yarı finale yazdırdı.

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Mönchengladbach'a kupada şok! 3. Lig ekibine elendiler!
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13 Mart 2024 00:31
Almanya Kupası çeyrek final maçında Saarbrücken, Mönchengladbach ile karşılaştı.

Ludwigspark'ta oynanan maçı Saarbrücken 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 11. dakikada Mohamed Naifi, 90+3. dakikada Kai Brünker kaydetti. Gladbach'ın tek golü 8. dakikada Robin Hack geldi.

Bu sonuçla birlikte Saarbrücken adını yarı finale yazdırdı. Saarbrücken yarı finalde Hertha Berlin'i eleyen Kaiserslautern ile oynayacak.

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