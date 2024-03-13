Mönchengladbach'a kupada şok! 3. Lig ekibine elendiler!

Almanya Kupası çeyrek final maçında Saarbrücken, Mönchengladbach ile karşılaştı.
Ludwigspark'ta oynanan maçı Saarbrücken 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 11. dakikada Mohamed Naifi, 90+3. dakikada Kai Brünker kaydetti. Gladbach'ın tek golü 8. dakikada Robin Hack geldi.
Bu sonuçla birlikte Saarbrücken adını yarı finale yazdırdı. Saarbrücken yarı finalde Hertha Berlin'i eleyen Kaiserslautern ile oynayacak.
Ludwigspark'ta oynanan maçı Saarbrücken 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 11. dakikada Mohamed Naifi, 90+3. dakikada Kai Brünker kaydetti. Gladbach'ın tek golü 8. dakikada Robin Hack geldi.
Bu sonuçla birlikte Saarbrücken adını yarı finale yazdırdı. Saarbrücken yarı finalde Hertha Berlin'i eleyen Kaiserslautern ile oynayacak.
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