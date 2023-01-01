Monaco seriye bağladı

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Monaco ile Brest karşı karşıya geldi. Stade Louis II'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco 1-0'lık skorla kazandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Aleksandr Golovin kaydetti.



Üst üste ikinci galibiyetini alan Monaco, puanını 33'e yükseltti. Brest ise 13 puanda kaldı.



Monaco bir sonraki maçında Lorient'e konuk olacak. Brest ise sahasında Lille'i ağırlayacak.



Aynı saatte oynanan diğer Fransa Ligue 1 maçlarında alınan skorlar şöyle:



Angers 1-2 Lorient

Nantes 1-0 Auxerre

Toulouse 2-0 Ajaccio





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