Monaco, ikincilik yarışında avantajı aldı!

Fransa Ligue 1 30. hafta maçında Monaco, deplasmanda Brest'i 2-0 mağlup etti ve ikincilik yarışında avantajlı konuma geldi.

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Monaco, ikincilik yarışında avantajı aldı!
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21 Nisan 2024 20:03
Fransa Ligue 1 30. hafta maçında Monaco, deplasmanda Brest ile kraşılaştı.

Brest ev sahipliğinde oynanan maçı Monaco 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 40. dakikada Denis Zakaria ve 48. dakikada Mınamino'dan geldi.

Monaco'da 90+1. dakikada Ben Seghit, 90+5. dakikada ise Singo kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Monaco bu sonuçla puanını 55'e çıkardı ve Brest'in 2 puan önüne geçrek ikincilik yarışında avantajlı konuma geçti.

Ligin bir sonraki haftasında Monaco, deplasmanda Lyon ile oynayacak. Brest ise Rennes ile oynayacak.

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