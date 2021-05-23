Monaco'da kazanan Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı Monako Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.



Sezonun 5. mücadelesi, Monako ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapıldı.



Kaza yapması nedeniyle dünkü sıralama turlarının erken sonlandırılmasına yol açan ilk cebin sahibi Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarış öncesinde aracındaki şaft arızası nedeniyle Monako Grand Prix'sine başlamadan veda etti.



Leclerc'in çekilmesinin ardından yarışa ilk sıradan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen, baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 1:38:56.820'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı ve kariyerinde ilk kez Monaco Grand Prix'sinden zaferle ayrıldı.



Verstappen, yarışı 7. sırada tamamlayan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'ı geçerek yine kariyerinde ilk kez pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.



Yarışı liderin 8.968 saniye gerisinde tamamlayan Ferrari pilotu İspanyol Carlos Sainz ikinci, liderden 19.427 saniye sonra bitiş çizgisini geçen McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü oldu.



Hamilton'ın Finlandiyalı takım arkadaşı Valtteri Bottas ise yarışa ikinci sıradan başlamasına rağmen pit-stop sırasında aracının tekerleğinin sıkışarak çıkarılamaması gerekçesiyle yarışa veda etmek zorunda kaldı.



Formula 1'de sezonun 6. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 6 Haziran'da yapılacak.



Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



Pilotlar klasmanı



1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan



2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101



3. Lando Norris (Büyük Britanya): 56



4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47



5. Sergio Perez (Meksika): 44



Takımlar klasmanı



1. Red Bull: 149



2. Mercedes: 148



3. McLaren: 80



4. Ferrari: 78



5. Aston Martin: 19



