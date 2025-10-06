Monaco'da Adi Hütter dönemi bitiyor!

Fransa Ligue 1'de pazar akşamı oynanan Nice derbisinde (2-2) alınan beraberliğin ardından AS Monaco, teknik direktör Adi Hütter ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



Lequipe'in göre kulüp yönetimi, bir süredir takım içindeki kopukluk ve son haftalardaki kötü performanslar nedeniyle ayrılık kararı aldı.



HUTTER DÖNEMİ KISA SÜRDÜ



Geçen sezonun yazında göreve gelen Avusturyalı teknik adam, Ocak 2024'te sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı.

Monaco'nun yeni teknik direktör adayları arasında Edin Terzic ismi öne çıkıyor.Monaco yönetimi, Terzic dışında da bazı adaylarla teması sürdürüyor. Yeni teknik adamın, yüksek seviyede tecrübeye sahip olmasının yanı sıra genç oyuncuları geliştirebilme kapasitesine sahip olması, aranan temel kriterler arasında.