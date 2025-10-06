Monaco'da Adi Hütter dönemi bitiyor!

Monaco, teknik direktör Adi Hütter'le kötü gidişat sonrası yollarını ayırıyor.

Fransa Ligue 1'de pazar akşamı oynanan Nice derbisinde (2-2) alınan beraberliğin ardından AS Monaco, teknik direktör Adi Hütter ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Lequipe'in göre kulüp yönetimi, bir süredir takım içindeki kopukluk ve son haftalardaki kötü performanslar nedeniyle ayrılık kararı aldı.

HUTTER DÖNEMİ KISA SÜRDÜ 

Geçen sezonun yazında göreve gelen Avusturyalı teknik adam, Ocak 2024'te sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı.



TERZIC İSMİ ÖNE ÇIKIYOR 

Monaco'nun yeni teknik direktör adayları arasında Edin Terzic ismi öne çıkıyor.

ALTERNATİFLER MASADA 

Monaco yönetimi, Terzic dışında da bazı adaylarla teması sürdürüyor. Yeni teknik adamın, yüksek seviyede tecrübeye sahip olmasının yanı sıra genç oyuncuları geliştirebilme kapasitesine sahip olması, aranan temel kriterler arasında.

