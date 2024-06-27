Moise Kean, adım adım Fiorentina'ya!

Fiorentina, Juventus'tan Moise Kean transferini bitirdi. Fiorentina, bu transfer için toplamda 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Moise Kean, adım adım Fiorentina'ya!
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27 Haziran 2024 17:12
Fiorentina, Juventus'tan Moise Kean transferinde sona geldi.

ÖDENECEK BONSERVİS

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Fiorentina, Kean transferini bitirdi. Fiorentina, Kean için Juventus'a 13 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus ödeyecek.

5 YILLIK SÖZLEŞME

24 yaşındaki Kean, Fiorentina'ya 5 yıllık imza atacak ve yeni kulübünden 2.2 milyon euro maaş ile birlikte bonuslar kazanacak.

Fiorentina'nın Kean transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

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