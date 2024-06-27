Moise Kean, adım adım Fiorentina'ya!

Fiorentina, Juventus'tan Moise Kean transferinde sona geldi.



ÖDENECEK BONSERVİS



İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Fiorentina, Kean transferini bitirdi. Fiorentina, Kean için Juventus'a 13 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus ödeyecek.



5 YILLIK SÖZLEŞME



24 yaşındaki Kean, Fiorentina'ya 5 yıllık imza atacak ve yeni kulübünden 2.2 milyon euro maaş ile birlikte bonuslar kazanacak.



Fiorentina'nın Kean transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.





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