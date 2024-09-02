Mohamed Salah: ''Bu son kez olabilir dedim''

Salah, Liverpool'daki son sezonunu oynadığını belirtti; yeni sözleşme konusunda henüz bir görüşme yapılmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Mohamed Salah: ''Bu son kez olabilir dedim''
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02 Eylül 2024 14:34
Mohamed Salah, Liverpool'daki son sezonu olduğunu ve kulüple yeni bir sözleşme hakkında henüz kimsenin kendisiyle konuşmadığını söyledi.

SON MAÇI GİBİ

Anfield'daki mevcut sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Pazar günü Manchester United'ı 3-0 yendikleri maçta gol atmayı başardı. Salah, maçın ardından bu karşılaşmayı Old Trafford'daki son maçı gibi hissettiğini ifade etti.

Sky Sports'a konuşan Salah, "Maça gelirken kendi kendime 'bu son kez olabilir' dedim," açıklamasında bulundu. "Kulüpte kimse benimle sözleşme hakkında konuşmadı, sezon sonunda ne olacağını göreceğiz.''

SÖZLEŞMELER HAKKINDA KONUŞMAM

Salah'ın açıklamaları hakkında sorulan bir soruya Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, " Şu an itibariyle Salah bizim oyuncumuz ve onun bizimle olmasından gerçekten mutluyum, bugün de çok iyi oynadı. Oyuncuların sözleşmeleri hakkında konuşmam ama Salah'ın bugün nasıl oynadığı hakkında saatlerce konuşabilirim," dedi.

150 MİLYON POUND

Temmuz 2022'de Salah, haftalık 350.000 pounddan fazla kazandığı üç yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak, kulüp tarihinin en yüksek maaşını alan oyuncusu olmuştu. Liverpool, geçtiğimiz Eylül ayında Al-Ittihad'dan Salah için gelen 150 milyon poundluk teklifi reddetmişti.

PERFORMANSI

Liverpool'da 352 maça çıkan Salah, 214 gol 90 asistlik performans sergiledi.

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