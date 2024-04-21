Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabı sona erdi

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabı tamamlandı.



Ankara Atlı Spor Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde karışık bayrak yarışı yapıldı. Yarışı Kazakistan'ı temsil eden Elena Potapenko-Pavel Ilyashenko çifti kazandı.



Binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde yapılan yarışta Elena Potapenko-Pavel Ilyashenko çifti, 1327 puan toplayarak altın madalyaya ulaştı.



Bayrak yarışını Mısır'dan Amira Kandil-Moutaz Mohamed çifti 1318 puanla ikinci, İtalya'dan Aurora Tognetti- Federico Alessandro ikilisi ise 1314 puanla üçüncü tamamladı.



Karışık bayrak yarışında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Başak Yaprak Boğan ve Mert Toprak Temiz ise 853 puanla 6'ıncı sırada yer aldı.



Final Türkiye'de yapılacak



Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonunun (UIPM) her yıl dört etap ve bir final olarak düzenlediği Dünya Kupası serisi, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren yarışlar arasında yer alıyor.



Mısır'da ilk etabı yapılan serinin üçüncü etabı 23-28 Nisan'da Macaristan'da, dördüncü etabı ise 8-13 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'da yapılacak.



Dünya Kupası serisinin finali ise son iki yıldır olduğu gibi yine Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun ev sahipliğinde Ankara Atlı Spor Kulübünde 22-26 Mayıs'ta yapılacak.



Paris 2024'e katılım gösterecek olimpiyat sporcuları listesi, UIPM tarafından resmi olarak 30 Haziran'da ilan edilecek.





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