Mkhitaryan: 'Manchester United'a para için gitmedim'

İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'nın orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, Borussia Dortmund'da oynadığı dönemde Manchester United'a transfer olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Manchester United'a para için gitmediğini söyleyen Mkhitaryan, "Borussia Dortmund'dan Manchester United'a transfer olurken birçok saçma söylenti ortaya çıktı. Transferim, kulübün ve benim ortak kararımızdı. United'ın ilgisini duyunca oraya gitmek istedim. İngiltere'de oynama hayalim vardı. Bunu para için yaptığımı söylüyorlar. Saçmalık! Futbolu para için oynamıyorum. Para için oynuyor olsaydım Rusya ya da başka bir ülkede oynardım. Dortmund'da mutluydum ama hayatımda bir kez karşılaşabileceğim bir fırsat elime geçmişti. Zor bir karardı ve ben kalbimi dinledim." dedi.



Ermeni futbolcu, 63 resmi maça çıktığı United ile 13 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.





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