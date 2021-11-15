Mkhitaryan: "Manchester United'a para için gitmedim"

Roma'nın orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, Dortmund'dan Manchester United'a transferi için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mkhitaryan: 'Manchester United'a para için gitmedim'
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15 Kasım 2021 17:48
İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'nın orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, Borussia Dortmund'da oynadığı dönemde Manchester United'a transfer olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Manchester United'a para için gitmediğini söyleyen Mkhitaryan, "Borussia Dortmund'dan Manchester United'a transfer olurken birçok saçma söylenti ortaya çıktı. Transferim, kulübün ve benim ortak kararımızdı. United'ın ilgisini duyunca oraya gitmek istedim. İngiltere'de oynama hayalim vardı. Bunu para için yaptığımı söylüyorlar. Saçmalık! Futbolu para için oynamıyorum. Para için oynuyor olsaydım Rusya ya da başka bir ülkede oynardım. Dortmund'da mutluydum ama hayatımda bir kez karşılaşabileceğim bir fırsat elime geçmişti. Zor bir karardı ve ben kalbimi dinledim." dedi.

Ermeni futbolcu, 63 resmi maça çıktığı United ile 13 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.


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