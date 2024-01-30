MKE Ankaragücü, Hellas Verona'dan transfer açıkladı

Trendyol Süper Lig'de orta sıra mücadelesi veren ve kadrosuna takviye yapmak isteyen MKE Ankaragücü yeni transferini açıkladı.
MKE Ankaragücü son olarak Hellas Verona'da forma giyen 32 yaşındaki İtalyan 10 numara Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
14 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Hellas Verona formasıyla 14 resmi maça çıkan Riccardo Saponara bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
MKE Ankaragücü son olarak Hellas Verona'da forma giyen 32 yaşındaki İtalyan 10 numara Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
14 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Hellas Verona formasıyla 14 resmi maça çıkan Riccardo Saponara bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.