MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 5. ayak mücadelesi başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 5. ayak mücadelesi sağanak altında start aldı.



Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 15. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 4. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Norveç ve Rusya'dan 34 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.



Başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifingle hazırlıklarını tamamlayan yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılarak uzun bir süre antrenman turları attı.



Hakem heyetinin rüzgara göre parkur belirlemesinin ardından yatlar, sınıflarına göre sağanak altında start aldı. Bir bölümü sağanak altında, bir bölümü de güneşli bir havada rüzgarı kullanarak birbirleriyle mücadele eden yatlar, körfezde balonlarını açarak finişe geldi.



İlk gün yarışlarında hava şartlarından dolayı tek yarış yapıldı.



Beşinci ayak ve kış trofesi mücadelesi, yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.



