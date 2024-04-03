Mislav Orsic: "Benim için ödül"

Trabzonspor forması giyen Mislav Orsic, Konyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Mislav Orsic: 'Benim için ödül'
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03 Nisan 2024 23:10
Trabzonspor forması giyen Mislav Orsic, Konyaspor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Hırvat futbolcu, "Maç bizim adımıza çok önemli bir maçtı. Kazanmamız gerektiğini konuştuk. Maça iyi başladık, öne geçtik. Daha sonrasında rakibimizin golüyle biraz sıkıntılı anlar yaşadık ama 3. golle maçı kazanmasını bildik" dedi.

Sahalara geri dönmesiyle ilgili konuşan Orsic, "Sahalara döndüğüm için mutluyum. Benim adıma bir ödül. Kulüpteki herkese bana inandıkları, destek verdikleri için teşekkür ederim. Çok özledim, çok uzun bir zaman geçmişti ama geri döndüm artık." diye konuştu.

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