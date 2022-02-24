Mircea Lucescu: "Ben bir korkak değilim!"

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı nedeniyle açıklama yaptı. Deneyimli hoca, bir korkak olmadığını ve Ukrayna'dan ayrılmayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Mircea Lucescu: 'Ben bir korkak değilim!'
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24 Şubat 2022 12:09
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş için Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu.

Rusya birliklerinin Ukrayna'ya girmesinin ardından konuşan deneyimli hoca, Kiev'den ayrılmayacağını söyledi.

Tecrübeli hoca, "Rusya'nın askeri tehditlerinin bu kadar yakınında ne yapıyorsunuz" şeklinde gelen soruya, "Oturuyorum ve neler olacağını bekliyorum. Cumartesi günü Kiev'de Inhulets Petrove ile oynamak zorunda kaldık. Olağanüstü halin de neler getireceğini görelim" dedi.

Ülkede spor karşılaşmalarının bir aylığına askıya alındığını söyleyen Lucescu, "Parlamento, olağanüstü hali onayladı, açık olan bizim bunu onaylamadığımız, bakalım bu çılgınlık daha ne kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

"Kiev'deki sıradan insanlar ne hissediyorlar" şeklinde gelen soruya cevap veren 76 yaşındaki antrenör, "Bilmiyorum, size söylememem çünkü kimseyle bir bağlantım yok. Oyuncular durumdan biraz korkuyor. Bu da çok normal, aileleri var. Çok fazla yabancı oyuncumuz da yok zaten. Kötü olan durum, yabancı oyuncuları çok fazla olan ekiplerde, elçilikler yabancı oyuncuların gitmelerini istiyor" sözlerini kullandı.

"BEN BİR KORKAK DEĞİLİM"

Kaç tane yabancı oyuncu olduğu sorulan Lucescu, "Vitinho, Verbic, Carlos de Pena olmak üzere üç. Shkurin var, Belarus'tan onunla birlikte 4 isim sayabilirim. Ancak Belaruslu isimler, Rusları bir tehlike olarak görmüyorlar." dedi.

Lucescu, 'Romanya'ya dönmek için planınız yok mu?' sorusuna ise, "Nasıl gidebilirim? Ben bir korkak değilim. Bu çılgınlık 2014 yılında Donetsk'te başladığında bile ayrılmadım. Bunu yapamam. Herkes için kötü bir örnek olurum. Korku, panik ve anlamsızlık olur, nasıl gidebilirim? Büyük bir şey olmamasını ve akılsız insanlar sakinleşmesini umalım" şeklinde cevap verdi.

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